“È morta di overdose” Martina | la vita spezzata a 20 anni Tutti ricordano il suo padre eroe

Si chiamava Maddalena Urbani, aveva 20 anni appena ed era la figlia del medico Carlo, eroe e vittima della Sars e Premio Nobel per la Pace nel 1999: ne avrebbe compiuti 21 a maggio, ma è morta sabato in un appartamento in zona Cassia a Roma Nord, forse per un'overdose. In relazione alla sua morte è stato fermato il suo presunto pusher, un siriano che abitava proprio in quella casa ed era ai domiciliari per reati di droga. Qualche risposta in più la darà l'autopsia, già disposta nell'ambito dell'inchiesta aperta della Procura di Roma. La giovane Maddalena aveva due fratelli, Tommaso di 33 anni e Luca di 25: e proprio quest'ultimo, ad Alessia Marani del quotidiano Il Messaggero, ha raccontato di come la sorella avesse "solo 3 anni quando papà è morto, le è stato strappato via, è lei che ...

