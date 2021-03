È Morta Cinzia Pennino, Insegnante di 45 Anni. Era Ricoverata per “Trombosi Profonda Estesa” (Di lunedì 29 marzo 2021) Un’insegante 45enne di Palermo, Cinzia Pennino, è deceduta nell’ospedale dove era Ricoverata da qualche giorno. La donna si era sottoposta alla prima dose del vaccino AstraZeneca da un paio di ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 29 marzo 2021) Un’insegante 45enne di Palermo,, è deceduta nell’ospedale dove erada qualche giorno. La donna si era sottoposta alla prima dose del vaccino AstraZeneca da un paio di ...

Advertising

Salvato67664277 : RT @RadioSavana: Palermo, Cinzia, professoressa 46enne, morta per trombosi dopo pochi giorni dalla prima dose di vaccino AstraZeneca. Era u… - reneelettra : RT @RadioSavana: Palermo, Cinzia, professoressa 46enne, morta per trombosi dopo pochi giorni dalla prima dose di vaccino AstraZeneca. Era u… - HeydeDa : RT @RadioSavana: Palermo, Cinzia, professoressa 46enne, morta per trombosi dopo pochi giorni dalla prima dose di vaccino AstraZeneca. Era u… - Arriminamuni : RT @Giorgia62613340: Palermo, 29 Marzo, 2021 morta a 46 anni per trombosi, vaccinata con Astrazeneca a metà marzo. Cinzia Pennino, un'inseg… - ruisseau : RT @Giorgia62613340: Palermo, 29 Marzo, 2021 morta a 46 anni per trombosi, vaccinata con Astrazeneca a metà marzo. Cinzia Pennino, un'inseg… -