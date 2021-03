E’ davvero lui? Irriconoscibile. Il famoso cantante ha smesso con la droga e si mostra così (Di lunedì 29 marzo 2021) Toast al formaggio, tanto riposo e qualche drink. Pete Doherty ha decisamente cambiato aspetto, il Dailymail racconta che cosa è successo al rocker che appare molto diverso dagli anni in cui si accompagnava a Kate Moss. Al The Sun commenta il suo nuovo stile di vita: “Mi piace il formaggio francese Comté, sul pane tostato. Amo dormire. Per anni e anni, restavo sveglio per cinque o sei giorni e poi dormivo per 24 ore. Al momento sono abbastanza pulito. Ho smesso di prendere eroina e ketamina”. Ha aggiunto: “Mi piace sperimentare, fare cocktail con champagne, un po ’di rum, succo d’arancia, non mi accontento di un bel bicchiere d’acqua”. Il frontman dei Babyshambles e dei Libertines oggi ha 42 anni, ed è stato immortalato con qualche chilo in più, rilassato e felice mentre si godeva una passeggiata con la sua ragazza Katia De Vidas a Étretat in ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021) Toast al formaggio, tanto riposo e qualche drink. Pete Doherty ha decisamente cambiato aspetto, il Dailymail racconta che cosa è successo al rocker che appare molto diverso dagli anni in cui si accompagnava a Kate Moss. Al The Sun commenta il suo nuovo stile di vita: “Mi piace il formaggio francese Comté, sul pane tostato. Amo dormire. Per anni e anni, restavo sveglio per cinque o sei giorni e poi dormivo per 24 ore. Al momento sono abbastanza pulito. Hodi prendere eroina e ketamina”. Ha aggiunto: “Mi piace sperimentare, fare cocktail con champagne, un po ’di rum, succo d’arancia, non mi accontento di un bel bicchiere d’acqua”. Il frontman dei Babyshambles e dei Libertines oggi ha 42 anni, ed è stato immortalato con qualche chilo in più, rilassato e felice mentre si godeva una passeggiata con la sua ragazza Katia De Vidas a Étretat in ...

