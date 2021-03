Dybala-Oriana, dall’Argentina arrivano voci sull’infedeltà del giocatore: la coppia… (Di lunedì 29 marzo 2021) Una delle coppie preferite in Argentina, composta dal calciatore Paulo Dybala e dalla cantante e attrice Oriana Sabatini, sembra essere in crisi. Le voci arrivano dopo alcune insinuazioni sull'infedeltà del calciatore della Juventus, diventate presto virali.Paulo Dybala infedele?Tutto è iniziato con una storia di Instagram che ha iniziato a diventare virale. Nonostante la fonte non fosse autorevole, la gente ha iniziato a credere ad un aneddoto anonimo che diceva di aver visto il calciatore insieme ad un'altra donna. "Mio fratello lavora in una pista di bowling (a Buenos Aires) e dice di averlo visto mangiare con una ragazza quando era già fidanzato con Oriana", ha dichiarato questa persona. Sui social sono quindi incominciati i mormorii e in tanti hanno ricordato come ... Leggi su golssip (Di lunedì 29 marzo 2021) Una delle coppie preferite in Argentina, composta dal calciatore Pauloe dalla cantante e attriceSabatini, sembra essere in crisi. Ledopo alcune insinuazioni sull'infedeltà del calciatore della Juventus, diventate presto virali.Pauloinfedele?Tutto è iniziato con una storia di Instagram che ha iniziato a diventare virale. Nonostante la fonte non fosse autorevole, la gente ha iniziato a credere ad un aneddoto anonimo che diceva di aver visto il calciatore insieme ad un'altra donna. "Mio fratello lavora in una pista di bowling (a Buenos Aires) e dice di averlo visto mangiare con una ragazza quando era già fidanzato con", ha dichiarato questa persona. Sui social sono quindi incominciati i mormorii e in tanti hanno ricordato come ...

