Dybala, la Juventus pensa ad uno scambio con il Barcellona (Di lunedì 29 marzo 2021) Mercato Juve, Dybala in uno scambio: può arrivare l’attaccante del Barcellona per rinforzare il reparto offensivo Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Paulo Dybala sarebbe al centro di alcune voci d’addio per la prossima stagione. L’attaccante, infatti, potrebbe rientrare in qualche operazione di scambio della Juve con altri club. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Il nome principale, proposto dal quotidiano torinese, è quello di Ousmane Dembélé, attaccante del Barcellona. Dalla Spagna fanno sapere come l’intenzione dei blaugrana sia quella di prolungare il suo contratto ma, visti gli ottimi rapporti tra i due club, non sarebbe da escludere una nuova operazione stile Arthur-Pjanic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Mercato Juve,in uno: può arrivare l’attaccante delper rinforzare il reparto offensivo Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Paulosarebbe al centro di alcune voci d’addio per la prossima stagione. L’attaccante, infatti, potrebbe rientrare in qualche operazione didella Juve con altri club. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Il nome principale, proposto dal quotidiano torinese, è quello di Ousmane Dembélé, attaccante del. Dalla Spagna fanno sapere come l’intenzione dei blaugrana sia quella di prolungare il suo contratto ma, visti gli ottimi rapporti tra i due club, non sarebbe da escludere una nuova operazione stile Arthur-Pjanic. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

tuttosport : #Dybala e #Oriana, relax aspettando il nuovo singolo: pioggia di like ?? - GoalItalia : Finalmente ci siamo: Pirlo sta per mettere Dybala nel motore Juve ?? - DiMarzio : #SerieA | #Dybala potrebbe tornare ad allenarsi tra oggi e domani: le ultime sulle condizioni dell'attaccante della… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Inizia la settimana chiave per #Dybala. Da domani obiettivo sul #derby: chi recupera #Juve - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inizia la settimana chiave per #Dybala. Da domani obiettivo sul #derby: chi recupera #Juve -