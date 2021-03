Dramma sulla SP494: 24enne su scooter urta lo specchietto di una Mercedes e cade rovinosamente, perdendo la vita (Di lunedì 29 marzo 2021) Dramma sulle strade lombarde. Intorno alle 14.30 di ieri domenica 28 marzo, sulla circonvallazione di Vigevano, nel tratto urbano della SP494 (la Strada statale 494 Vigevanese) che prende il nome di viale Industria, uno socontro tra uno scooter e una Mercedes ha causato la morte di un giovane marocchino di 24 anni, alla guida del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 29 marzo 2021)sulle strade lombarde. Intorno alle 14.30 di ieri domenica 28 marzo,circonvallazione di Vigevano, nel tratto urbano della(la Strada statale 494 Vigevanese) che prende il nome di viale Industria, uno socontro tra unoe unaha causato la morte di un giovane marocchino di 24 anni, alla guida del L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

aleflora : RT @europainitalia: La #CommissioneUE ha 'un grande programma per investire, per creare posti di lavoro, per la transizione nella green eco… - CDEUnimi : RT @europainitalia: La #CommissioneUE ha 'un grande programma per investire, per creare posti di lavoro, per la transizione nella green eco… - mlnslv79 : RT @nicodemodani: 3 mesi d'inferno a bordo della nave #Elbeik per 1.700 #vitelli, lasciati alla deriva nel Mediterraneo e rifiutati dai por… - ValerioDreamsOf : RT @nicodemodani: 3 mesi d'inferno a bordo della nave #Elbeik per 1.700 #vitelli, lasciati alla deriva nel Mediterraneo e rifiutati dai por… - agiscida : RT @nicodemodani: 3 mesi d'inferno a bordo della nave #Elbeik per 1.700 #vitelli, lasciati alla deriva nel Mediterraneo e rifiutati dai por… -