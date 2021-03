Draghi vede le Regioni sul nuovo piano vaccinale (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Il nuovo piano vaccinale sarà l'oggetto dell'incontro di oggi pomeriggio tra il governo e le Regioni, al quale parteciperà anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo ha confermato il ministro per le Regioni, Mariastella Gelmini, partecipando ieri sera alla trasmissione a Che tempo che fa su Rai3. All'incontro parteciperanno oltre alla stessa Gelmini, Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, e il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. "Vogliamo dare una cornice uguale per tutte le Regioni", ha sottolineato Mariastella Gelmini, rivendicando come "norma di buon senso" l'ormai prossimo obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e sottolineando che "un governo di unità nazionale ha senso se crea unità non solo a Roma ma anche sui ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Ilvaccinale sarà l'oggetto dell'incontro di oggi pomeriggio tra il governo e le, al quale parteciperà anche il presidente del Consiglio, Mario. Lo ha confermato il ministro per le, Mariastella Gelmini, partecipando ieri sera alla trasmissione a Che tempo che fa su Rai3. All'incontro parteciperanno oltre alla stessa Gelmini, Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, e il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. "Vogliamo dare una cornice uguale per tutte le", ha sottolineato Mariastella Gelmini, rivendicando come "norma di buon senso" l'ormai prossimo obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e sottolineando che "un governo di unità nazionale ha senso se crea unità non solo a Roma ma anche sui ...

