Draghi valuta nuovi ristori selettivi per metà aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Le categorie produttive hanno subito protestato contro il decreto sostegni. Il presidente del Consiglio ha precisato subito che ci sarà un nuovo scostamento di bilancio in concomitanza con la presentazione del Def, ma sulla quantità non si è sbilanciato: aspettiamo le valutazioni del Mef, ha detto. E ora, in vista del decreto sostegni bis, il premier – scrive La Stampa – starebbe valutando seriamente la proposta del ministro degli Affari regionali di Forza Italia Mariastella Gelmini, portata avanti anche dal leghista Giancarlo Giorgetti, di attivare ristori selettivi. Non più soldi a pioggia per tutti, ma differenziati, diretti a chi avrà più bisogno di altri perché costretto a ulteriori sacrifici dettati dalle misure più restrittive. Ad esempio, in zona arancione saranno privilegiati bar, ristoranti, palestre, ...

