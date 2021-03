Draghi non esclude di riaprire prima (Di lunedì 29 marzo 2021) Chiusure e aperture dipenderanno solo dai dati. La posizione di Mario Draghi non cambia ma nello stesso tempo il premier non esclude possibili riaperture dopo il 20 aprile se la situazione epidemiologica lo permetterà. Il decreto legge, che sarà approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri, sarà in vigore fino alla fine del prossimo mese e non sono previste zone gialle, ma solo arancioni e rosse. Tuttavia il governo sta studiando un meccanismo, ancora in via di definizione, “per tenere conto – spiegano fonti interne – dell’auspicato miglioramento dei dati”. È la richiesta avanzata dal fronte dei governatori leghisti e dal ministro Maria Stella Gelmini che, nel corso dell’incontro tra il presidente del Consiglio e i governatori, avrebbe detto che “non è il momento per il ‘riapriamo tutto’, fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Chiusure e aperture dipenderanno solo dai dati. La posizione di Marionon cambia ma nello stesso tempo il premier nonpossibili riaperture dopo il 20 aprile se la situazione epidemiologica lo permetterà. Il decreto legge, che sarà approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri, sarà in vigore fino alla fine del prossimo mese e non sono previste zone gialle, ma solo arancioni e rosse. Tuttavia il governo sta studiando un meccanismo, ancora in via di definizione, “per tenere conto – spiegano fonti interne – dell’auspicato miglioramento dei dati”. È la richiesta avanzata dal fronte dei governatori leghisti e dal ministro Maria Stella Gelmini che, nel corso dell’incontro tra il presidente del Consiglio e i governatori, avrebbe detto che “non è il momento per il ‘riapriamo tutto’, fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi ...

