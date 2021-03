Draghi alle Regioni: «Ne usciamo solo se siamo sinceri». Bonaccini: «Sui vaccini non è mancata l’organizzazione, ma le dosi» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il clima non è scoppiettante, ma nemmeno sereno: qualche dubbio sulla «leale collaborazione tra Stato e Regioni» l’aveva sollevato Mario Draghi nel suo discorso al Parlamento. «Persistono purtroppo importanti differenze, che sono molto difficili da accettare – aveva detto il presidente del Consiglio -. Mentre alcune seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale». Accuse pesanti, che avevano indignato i presidenti delle Regioni, con Stefano Bonaccini che aveva chiesto un incontro urgente al presidente del Consiglio. Draghi: «siamo tutti impegnati nella stessa direzione» Oggi, 29 marzo, quell’incontro c’è stato. A prendere parola è subito ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Il clima non è scoppiettante, ma nemmeno sereno: qualche dubbio sulla «leale collaborazione tra Stato e» l’aveva sollevato Marionel suo discorso al Parlamento. «Persistono purtroppo importanti differenze, che sono molto difficili da accettare – aveva detto il presidente del Consiglio -. Mentre alcune seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale». Accuse pesanti, che avevano indignato i presidenti delle, con Stefanoche aveva chiesto un incontro urgente al presidente del Consiglio.: «tutti impegnati nella stessa direzione» Oggi, 29 marzo, quell’incontro c’è stato. A prendere parola è subito ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Salvini minaccia di votare no alle nuove chiusure e annuncia aperture a Pasqua. Ma Draghi e pur… - Palazzo_Chigi : #agenda ??? #29marzo Il Presidente Draghi partecipa, alle ore 10 a Palazzo Chigi, alla presentazione dell'iniziativa… - CottarelliCPI : Nel suo discorso di richiesta di fiducia Draghi ha detto: 'Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime g… - IvoAyrton : RT @AngeloCiocca: Dopo che la @LegaSalvini aveva invitato il Governo a rivedere (in sicurezza) le #aperture, ora #Draghi afferma: “Occorr… - marmanyoro : RT @AngeloCiocca: Dopo che la @LegaSalvini aveva invitato il Governo a rivedere (in sicurezza) le #aperture, ora #Draghi afferma: “Occorr… -