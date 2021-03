Domenica Live, Rosalinda Cannavò protagonista: l’incontro con il cognato avviene in tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Rosalinda Cannavò è tornata nello studio di Domenica Live, l’attrice siciliana ha conosciuto il cognato, cosa ha detto il fratello di Andrea Zenga In molti continuano a chiedersi se sia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 29 marzo 2021)è tornata nello studio di, l’attrice siciliana ha conosciuto il, cosa ha detto il fratello di Andrea Zenga In molti continuano a chiedersi se sia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su Blog.it.

Advertising

domenicalive : #DomenicaLive finisce qui! Vi aspettiamo domenica prossima con una super puntata lunghissima! A stasera, con Live… - zazoomblog : Rosalinda Cannavò replica a Dayane Mello in diretta a Domenica Live: “È influenzata da qualcuno” - #Rosalinda… - GioGiamba : RT @chiesadimilano: IN DIRETTA dal Duomo di Milano Pontificale della #DomenicadellePalme presieduta dall'arcivescovo mons. Mario Delpini ??… - infoitcultura : LA CIPRIANI HA RISCHIATO SETTICEMIA PER INTERVENTO, LO RACCONTERA' A DOMENICA LIVE - arteletteratura : RT @teatrolafenice: ?? Con la partitura autografa di Stravinsky e del suo 'Sacre du printemps' John Axelrod introduce noi tutti al concerto… -