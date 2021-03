Domenica Live | Paola Caruso ha un nuovo fidanzato

Leggi su solodonna

(Di lunedì 29 marzo 2021) A, ospite di Barbara d’Ursoha presentato il suo, il pugile Dario Socci. La showgirl si è lasciata alle spalle due storie naufragate in modo turbolento: quella con Francesco Caserta padre di suo figlio Michelino e quella con Moreno Merlo. In studio tanta emozione e commozione.è nuovamente innamorata. Dopo le delusioni e lacrime versate per Francesco Caserta padre di suo Articolo completo: dal blog SoloDonna