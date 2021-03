Domenica Live anticipa al 4 aprile la partenza alle 14.50 (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara D'Urs Pasqua con Barbara D’Urso. La versione ‘long’ di Domenica Live parte con una settimana d’anticipo rispetto alla tabella di marcia che indicava l’11 aprile come data del “ritorno al passato”. Il contenitore del dì festivo di Canale 5 partirà, già da Domenica prossima, 4 aprile, non più alle 17 ma alle 14.50 subito dopo Il Segreto. L’allungamento – che, come abbiamo scritto, ha il sapore del contentino – arriva senza soluzione di continuità rispetto alla chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso (qui le dichiarazioni di ieri in diretta della conduttrice, qui l’attacco di Lucio Presta). E’ curioso comunque che si decida di anticipare il programma in diretta malgrado la concomitanza della Pasqua. Di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara D'Urs Pasqua con Barbara D’Urso. La versione ‘long’ diparte con una settimana d’anticipo rispetto alla tabella di marcia che indicava l’11come data del “ritorno al passato”. Il contenitore del dì festivo di Canale 5 partirà, già daprossima, 4, non più17 ma14.50 subito dopo Il Segreto. L’allungamento – che, come abbiamo scritto, ha il sapore del contentino – arriva senza soluzione di continuità rispetto alla chiusurata di– Non è la D’Urso (qui le dichiarazioni di ieri in diretta della conduttrice, qui l’attacco di Lucio Presta). E’ curioso comunque che si decida dire il programma in diretta malgrado la concomitanza della Pasqua. Di ...

