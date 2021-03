Domenica In, Mara Venier e le sue "facce" da Astrazeneca: il caso sui social (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata del 28 marzo di Domenica In si è parlato di vaccini e al web non sono sfuggite le smorfie di Mara Venier quando si nominava l'Astrazeneca. Mara Venier ha dato l'impressione di non essere una fan di Astrazeneca: gli utenti dei social hanno notato le sue smorfie a Domenica In quando si nominava il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese. Nella puntata andata in onda ieri, 28 marzo, Domenica In ha affrontato il tema dei vaccini, portando in studio la drammatica testimonianza di Katia Ricciarelli che ha denunciato la lunga lista d'attesa della regione Veneto che non l'ha ancora chiamata e lo stress che questo le procura. Tra gli altri ospiti della puntata c'erano il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata del 28 marzo diIn si è parlato di vaccini e al web non sono sfuggite le smorfie diquando si nominava l'ha dato l'impressione di non essere una fan di: gli utenti deihanno notato le sue smorfie aIn quando si nominava il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese. Nella puntata andata in onda ieri, 28 marzo,In ha affrontato il tema dei vaccini, portando in studio la drammatica testimonianza di Katia Ricciarelli che ha denunciato la lunga lista d'attesa della regione Veneto che non l'ha ancora chiamata e lo stress che questo le procura. Tra gli altri ospiti della puntata c'erano il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo ...

