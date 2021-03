Domenica In, Belen Rodriguez senza filtri sulla rottura con Stefano De Martino: “È stato frustrante” (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella giornata di ieri è andato in onda un altro imperdibile appuntamento con Domenica In. E questa volta Mara Venier è riuscita a portare all’interno della sua trasmissione Belen Rodriguez. La modella argentina, infatti, non concede spesso molte interviste, ma questa volta ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. Da poco la showgirl ha scoperto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella giornata di ieri è andato in onda un altro imperdibile appuntamento conIn. E questa volta Mara Venier è riuscita a portare all’interno della sua trasmissione. La modella argentina, infatti, non concede spesso molte interviste, ma questa volta ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. Da poco la showgirl ha scoperto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez commossa a Domenica In, la showgirl ricorda la scelta che ha svoltato la sua vita: “Avevo 19 anni” - talido4U : RT @akakarolina: Polpetta Freak Antoni a L'Altra Domenica su #Raistoria e c'è Belen in tendenza. Pietà Siamo un pubblico di merda, strada… - akakarolina : Polpetta Freak Antoni a L'Altra Domenica su #Raistoria e c'è Belen in tendenza. Pietà Siamo un pubblico di merda,… - SLN_Magazine : Domenica In, gli ospiti di domenica 28 marzo: Belen e Orietta Berti - infoitcultura : Belen a Domenica In: «Santiago? L'intelligenza l'ha presa da me, non da Stefano» Mara Venier scoppia a ridere -