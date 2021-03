Domenica In: Belen Rodriguez parla dell'ex marito Stefano De Martino (Di lunedì 29 marzo 2021) La puntata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 28 marzo 2021, su Rai 1 è stata ricca di grandi ospiti proprio come avevano svelato le anticipazioni. Tra i volti noti più attesi c'era sicuramente la bella Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha parlato a lungo ai microfoni di Mara Venier svelando alcuni interessanti retroscena che riguardano la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino a Domenica In Belen Rodriguez è stata una dei grandi ospiti arrivati nello studio di Mara Venier durante la puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri. La ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021) La puntata diIn andata in onda ieri,28 marzo 2021, su Rai 1 è stata ricca di grandi ospiti proprio come avevano svelato le anticipazioni. Tra i volti noti più attesi c'era sicuramente la bella. La showgirl argentina hato a lungo ai microfoni di Mara Venier svelando alcuni interessanti retroscena che riguardano la fine del suo matrimonio conDediDeInè stata una dei grandi ospiti arrivati nello studio di Mara Venier durante la puntata diIn andata in onda nel pomeriggio di ieri. La ...

