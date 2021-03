Domenica In, Belen al veleno contro Stefano De Martino “Da me ha …” (Di lunedì 29 marzo 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In con la conduzione, come al solito, di Mara Venier. La prima parte del contenitore Domenicale si è occupata, come accade ormai da quando è iniziata la pandemia del covid, delle attuali dei vaccini e la Venier ha fatto il punto della situazione incoraggiando gli italiani a tenere ancora duro perché ormai, con la campagna vaccinale in atto, sembra vedersi la luce in fondo al tunnel. La seconda parte del programma è più leggera e tanti sono stati gli ospiti che hanno affollato il salotto della Venier a cominciare da Belen. Belen intervistata da Mara Venier lancia una frecciata a Stefano De Martino Belen è stata ospite da Mara Venier ed è apparsa molto emozionata fin da subito. Lo stato d’animo della showgirl ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 29 marzo 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata diIn con la conduzione, come al solito, di Mara Venier. La prima parte del contenitorele si è occupata, come accade ormai da quando è iniziata la pandemia del covid, delle attuali dei vaccini e la Venier ha fatto il punto della situazione incoraggiando gli italiani a tenere ancora duro perché ormai, con la campagna vaccinale in atto, sembra vedersi la luce in fondo al tunnel. La seconda parte del programma è più leggera e tanti sono stati gli ospiti che hanno affollato il salotto della Venier a cominciare daintervistata da Mara Venier lancia una frecciata aDeè stata ospite da Mara Venier ed è apparsa molto emozionata fin da subito. Lo stato d’animo della showgirl ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez commossa a Domenica In, la showgirl ricorda la scelta che ha svoltato la sua vita: “Avevo 19 anni” - talido4U : RT @akakarolina: Polpetta Freak Antoni a L'Altra Domenica su #Raistoria e c'è Belen in tendenza. Pietà Siamo un pubblico di merda, strada… - akakarolina : Polpetta Freak Antoni a L'Altra Domenica su #Raistoria e c'è Belen in tendenza. Pietà Siamo un pubblico di merda,… - SLN_Magazine : Domenica In, gli ospiti di domenica 28 marzo: Belen e Orietta Berti - infoitcultura : Belen a Domenica In: «Santiago? L'intelligenza l'ha presa da me, non da Stefano» Mara Venier scoppia a ridere -