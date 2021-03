Dolci tradizionali di Pasqua, la scarcella pugliese: ricetta, ingredienti e storia (Di lunedì 29 marzo 2021) La scarcella pugliese: la storia di questo dolce tradizionale di Pasqua da realizzare per domenica 4 aprile 2021. Si sta avvicinando il 4 aprile 2021, domenica di Pasqua. Sarà una festa molto particolare, quasi come l’anno scorso. Caratterizzata infatti dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso e che non accenna a voler rallentare. Come fare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021) La: ladi questo dolce tradizionale dida realizzare per domenica 4 aprile 2021. Si sta avvicinando il 4 aprile 2021, domenica di. Sarà una festa molto particolare, quasi come l’anno scorso. Caratterizzata infatti dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso e che non accenna a voler rallentare. Come fare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

alcinx : RT @cnanazionale: Colombe, uova di cioccolato e prodotti locali tradizionali. Per i dolci di #Pasqua2021 torna a farsi largo la qualità art… - scordatamalia : alla veneranda età di 23 anni sto iniziando a mangiare tutti i dolci tradizionali -migliaccio, pastiera, sfogliatel… - Presidente_CNA : RT @cnanazionale: Colombe, uova di cioccolato e prodotti locali tradizionali. Per i dolci di #Pasqua2021 torna a farsi largo la qualità art… - cnanazionale : Colombe, uova di cioccolato e prodotti locali tradizionali. Per i dolci di #Pasqua2021 torna a farsi largo la quali… - Paolett60592949 : RT @TaniuzzaCalabra: Le #Pie sono dolci tradizionali calabresi pasquali, cerchi o mezzelune di pastafrolla dal ripieno a base di noci, uve… -