Doctor Strange 2: primo sguardo al costume di Scarlet Witch svelato in un concept art leaked (Di lunedì 29 marzo 2021) Un concept art comparso su Twitter avrebbe anticipato il nuovo costume indossato da Scarlet Witch in Doctor Strange 2. Dopo il gran finale di WandaVision, prossimamente ritroveremo la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un concept art leaked apparso su Twitter anticiperebbe il nuovo look dell'eroina Marvel. Secondo un post diffuso sa r/MarvelStudioSpoilers, il concept art proverrebbero da un'azienda di giocattoli impegnata a realizzare le action figure del sequel di Doctor Strange. Tra le figurine presenti nel concept art notiamo Scarlet ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Unart comparso su Twitter avrebbe anticipato il nuovoindossato dain2. Dopo il gran finale di WandaVision, prossimamente ritroveremo ladi Elizabeth Olsen) inin the Multiverse of Madness. Unartapparso su Twitter anticiperebbe il nuovo look dell'eroina Marvel. Secondo un post diffuso sa r/MarvelStudioSpoilers, ilart proverrebbero da un'azienda di giocattoli impegnata a realizzare le action figure del sequel di. Tra le figurine presenti nelart notiamo...

