Docenti precari da stabilizzare | Granato attacca | “No a sanatorie dei bocciati del concorso straordinario Danni per gli studenti”

Advertising

paolovarsi1 : Maxi piano scuola: prevista l'assunzione di 50-60 mila docenti precari: - orizzontescuola : Docenti precari da stabilizzare, Granato attacca: “No a sanatorie dei bocciati del concorso straordinario. Danni pe… - RiccardoLascia1 : Su Nerone ho alzato le mani in segno di resa. @lasoncini Avevo fatto solamente notare che dovrà essere la magistra… - itlavoro : #Assunzione di 50mila #docenti #precari, Andranno ad inserirsi nell’organico stabilito dal #ministero pochi giorni… - morry74 : Maxi piano per stabilizzare altri 50mila docenti precari -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti precari

'Il professor Pasquale Vespa, sindacalista e leader nazionale del movimento dei- ha detto Sasso su Facebook - ha sempre rappresentato una spina nel fianco per l'onorevole Azzolina e ...E non è che superando i 35 anni il problema si risolve: tra quella soglia di età e i 49 anni, isono circa il 18% dei. Insomma, quasi uno su cinque. Rilevante anche il fatto che in ...No al blocco della mobilità e un doppio canale di reclutamento: così risponde Unicobas a Scuola Informa, tramite Marco Monzù Rossello.“Il professor Pasquale Vespa, sindacalista e leader nazionale del movimento dei docenti precari – ha detto Sasso su Facebook – ha sempre rappresentato una spina nel fianco per l’onorevole Azzolina e ...