Disoccupati di Napoli bloccano il lungomare: "Subito salario garantito" (Di lunedì 29 marzo 2021) NAPOLI – Un gruppo di manifestanti, disoccupati aderenti al movimento 7 novembre, ha protestato questa mattina attuando un blocco stradale sul lungomare di Napoli. "Né multe né denunce, lavoro o salario garantito", si legge sullo striscione che hanno esposto in piazza Vittoria. I manifestanti annunciano nuove azioni "fino a quando non avremo risposte per la nostra condizione e vertenza". "Da anni – spiegano dal movimento 7 novembre – proponiamo progetti per la rigenerazione urbana, mobilità turistica, recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, dulcis in fondo, la riapertura di spazi pubblici e la gestione delle aree verdi in città. Prospettive fattibili attraverso nuovi percorsi di aggiornamento e formazione lavoro. Eppure in città negli ultimi 10 anni non è stato fatto nulla se non abbattere alberi e chiudere parchi e scuole ad ogni allerta meteo. Un degrado dilagante che apre la strada ad una gestione privatistica del verde pubblico".

