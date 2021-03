Disavventura per Tina Cipollari | derubata in un bar di Roma | il ladro è stato fermato

(Di lunedì 29 marzo 2021) .vittima di un furto: i dettagli E se venerdì pomeriggioha deliziato i suoi follower di Instagram con la preparazione della lasagna, non èlo stesso quando giorni primi ha passato dei brutti momenti. Infatti, la storica opinionista di Uomini e Donne a metà settimana si trovava in un bar della Capitale per prendere un caffè. Ad un certo punto la vamp frusinate ha lasciato la borsetta appoggiata sul bancone e dopo qualche secondo si è resa conto che uno scippatore l’aveva rubata. Ovviamente, l’ex moglie di Kikò Nalli non si è fatta prendere dal panico rivolgendosi immediatamente alla Polizia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di preciso. Unruba la borsetta dell’opinionista di Uomini e Donne A quel punto, gli agenti della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disavventura per

... che fatica a pagare gli alimenti alla sua ex moglie e cerca, tra unae l'altra, di ... Il film è prodotto da Alberto De VeneziaIpnotica Produzioni e coprodotto da Giuseppe M. Andreani ...Napoli . Ha fatto irruzione in piena notte nell'abitazione di un anziano, mentre quest'ultimo stava tranquillamente dormendo. Ad agire un rapinatore solitario, arma in pugno. E' lacapitata ad un uomo nella zona di Capodichino a Napoli. Il malvivente dopo aver minacciato di morte il settantenne si è fatto consegnare una carta bancomat e denaro in contanti. ...“Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione….”. Iniziano così i messaggi inviati da un numero sconosciuto, che chiedono di seguire delle istruzioni e di lasciare le i ...Un uomo è riuscito a restare in vita in maniera incredibile nel bel mezzo della selvaggia Foresta Amazzonica. Lui è il pilota Antonio Sena ...