Diritti Tv Serie A | offerta Sky troppo bassa | pacchetto 2 non assegnato

Advertising

GoalItalia : La Lega Serie A non accetta l'offerta di Sky ? Ora un nuovo bando aperto a tutti per le 3 partite in co-esclusiva????… - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - SilvestriP : Diritti tv, #Sky resta senza Serie A (per ora): servirà un nuovo bando #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio… - IlMontanari : RT @MilanoFinanza: Serie A, niente diritti a Sky. Via al nuovo bando -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

Niente da fare per Sky, che non riesce ad ottenere il pacchetto 2 deitv per laA nel triennio 2021/24, il tutto dopo che il pacchetto principale qualche giorno fa è stato assegnato in esclusiva a DAZN. Il secondo pacchetto prevede la trasmissione di tre ...Nuova aggiudicazione a breve per "salvare" pacchetti Dazn . Con la scadenza delle offerte alla data di oggi e la mancata assegnazione a Sky Italia delle tre partite in co - esclusiva, i club diA si sono trovati - da quanto si apprende - nella situazione di avere aggiudicato a un unico operatore tutti i match messi al bando, cioe' Dazn. Tale circostanza tuttavia non e' conforme alla ...Nuova assemblea per i club di Lega Serie A sui diritti tv. È infatti cominciata da poco, in videoconferenza, una nuova riunione delle società. Assegnati i diritti a Dazn per trasmettere dieci… Leggi ...Maximo Ibarra, Ad Sky Italia. Foto da ufficio stampa Sky Italia. Tempi supplementari in Lega calcio per l’assegnazione di tre gare a settimana in co-esclusiva con Dazn che ha già in pancia le altre se ...