**Diritti tv: Serie A, no all’offerta di Sky, necessario un nuovo bando** (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Servirà un nuovo bando per assegnare l’ultimo pacchetto dei diritti tv per il campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Nel corso dell’Assemblea di Lega sette società: Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina si sono astenute al momento del voto sulla offerta di Sky per trasmettere tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Servirà unbando per assegnare l’ultimo pacchetto dei diritti tv per il campionato diA per il triennio 2021-2024. Nel corso dell’Assemblea di Lega sette società: Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina si sono astenute al momento del voto sulla offerta di Sky per trasmettere tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

GoalItalia : La Lega Serie A non accetta l'offerta di Sky ? Ora un nuovo bando aperto a tutti per le 3 partite in co-esclusiva????… - TuttoMercatoWeb : Diritti tv, fumata nera sul pacchetto 2: offerta Sky troppo bassa. 7 club astenuti, serve nuova asta - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - BountyK27602455 : RT @sunday_ky: I due cuginetti, John e Andrea, sono riusciti in 3 anni: - a far chiudere juventus tv - a far perdere i diritti di serie A a… - lifestyleblogit : Diritti tv Serie A 2021-24, no a offerta Sky: nuovo bando - -