Diritti tv Serie A | fumata nera per Sky | non c’è accordo sul pacchetto 2

(Di lunedì 29 marzo 2021)tvA: non c’ètra i club italiani sul2 richiesto da Sky, servirà un nuovo bando. Le ultimein LegaA in merito all’assegnazione dell’ultimodeitv per il triennio 2021-2024. Come riportato dall’Ansa, ci sarà un nuovo bando per determinare se l’offerta di Sky sarà idonea alla trasmissione di tre partite a giornata in co-esclusiva con DAZN. Tredici società favorevoli (Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Bologna, Spezia, Torino, Udinese, Milan, Parma e Roma), sette le astenute (Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina). Leggi su Calcionews24.com

Nessun via libera a Sky sull'offerta per il pacchetto 2 (tre gare a giornata in co - esclusiva con Dazn) relativo ai diritti tv del campionato di Serie A 2021/24 . Tredici favorevoli e sette astenuti ( Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina ) al momento del voto nell'assemblea di Lega.