Diritti tv Serie A, bocciata la proposta di Sky: nuovo bando per le partite in co-esclusiva con Dazn

MILANO – Diritti tv Serie A, nuovo bando per le partite in co-esclusiva con Dazn. Nell'assemblea di lunedì 29 marzo non è stato trovato l'accordo sulla proposta di Sky e così c'è bisogno di una nuova gara per assegnare le tre gare rimaste ancora scoperte. Sono sette le squadre che hanno deciso di astenersi rispetto alla proposta presentata da Sky. I club che hanno preferito non pronunciarsi sono stati Juventus, Inter, Napoli, Lazio, ...

