Diritti tv Serie A 2021-24, no a offerta Sky: nuovo bando (Di lunedì 29 marzo 2021) Servirà un nuovo bando per assegnare l'ultimo pacchetto dei Diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Nel corso dell'Assemblea di Lega sette società si sono astenute al momento del voto sull'offerta di Sky per trasmettere tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn. I club che si sono astenuti sono Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina L'articolo proviene da Italia Sera.

