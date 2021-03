Diritti tv, non assegnato il terzo pacchetto. Sette club (tra cui il Napoli) si astengono (Di lunedì 29 marzo 2021) Il terzo pacchetto dei Diritti tv non è stato assegnato. L’offerta di Sky è stata ritenuta insufficiente. Sette i club che si sono astenuti dalla votazione: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina. A questo punto la Lega dovrà procedere con un nuovo bando e potrebbero rientrare in corsa anche Mediaset e Amazon. Diritti TV. Confermate le anticipazioni della vigilia, l’offerta di SKY é stata ritenuta insufficiente e pertanto il terzo pacchetto rimane non assegnato. Decisiva l’astensione di Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta , Verona e Fiorentina.@Pippoevai @pisto gol @ZZiliani pic.twitter.com/J6H7PVDLZG — Sport Insider (@SportInsider) March 29, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildeitv non è stato. L’offerta di Sky è stata ritenuta insufficiente.che si sono astenuti dalla votazione: Juve, Inter,, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina. A questo punto la Lega dovrà procedere con un nuovo bando e potrebbero rientrare in corsa anche Mediaset e Amazon.TV. Confermate le anticipazioni della vigilia, l’offerta di SKY é stata ritenuta insufficiente e pertanto ilrimane non. Decisiva l’astensione di Juve, Inter,, Lazio, Atalanta , Verona e Fiorentina.@Pippoevai @pisto gol @ZZiliani pic.twitter.com/J6H7PVDLZG — Sport Insider (@SportInsider) March 29, 2021 L'articolo ...

