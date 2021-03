Diritti tv in Serie A, la Lega rifiuta l’offerta di Sky, servirà un altro bando (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ una situazione sempre più calda sul fronte dei Diritti tv per quanto riguarda la Serie A. DAZN ha piazzato un vero e proprio colpo e si è assicurata in esclusiva tutte le 10 partite, mentre 3 saranno in co-esclusiva. Ed è proprio sull’ultimo aspetto che la situazione è ancora in alto mare. Nell’ultimo anno i club del massimo campionato italiano hanno fatto i conti con gravi problemi dal punto di vista economico, la pandemia da Cororavirus ha portato ad una crisi con pochi precedenti. Le prossime stagioni saranno fondamentali per provare a recuperare qualcosa. Le 3 partite in co-esclusiva E’ arrivata la fumata nera per quanto riguarda l’aggiudicazione del secondo pacchetto per i Diritti tv validi fino al 2024. Nel dettaglio sette società si sono astenute sull’offerta di Sky: si tratta di Juventus, Inter, Napoli, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ una situazione sempre più calda sul fronte deitv per quanto riguarda laA. DAZN ha piazzato un vero e proprio colpo e si è assicurata in esclusiva tutte le 10 partite, mentre 3 saranno in co-esclusiva. Ed è proprio sull’ultimo aspetto che la situazione è ancora in alto mare. Nell’ultimo anno i club del massimo campionato italiano hanno fatto i conti con gravi problemi dal punto di vista economico, la pandemia da Cororavirus ha portato ad una crisi con pochi precedenti. Le prossime stagioni saranno fondamentali per provare a recuperare qualcosa. Le 3 partite in co-esclusiva E’ arrivata la fumata nera per quanto riguarda l’aggiudicazione del secondo pacchetto per itv validi fino al 2024. Nel dettaglio sette società si sono astenute suldi Sky: si tratta di Juventus, Inter, Napoli, ...

Advertising

GoalItalia : La Lega Serie A non accetta l'offerta di Sky ? Ora un nuovo bando aperto a tutti per le 3 partite in co-esclusiva????… - TuttoMercatoWeb : Diritti tv, fumata nera sul pacchetto 2: offerta Sky troppo bassa. 7 club astenuti, serve nuova asta - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - BountyK27602455 : RT @sunday_ky: I due cuginetti, John e Andrea, sono riusciti in 3 anni: - a far chiudere juventus tv - a far perdere i diritti di serie A a… - lifestyleblogit : Diritti tv Serie A 2021-24, no a offerta Sky: nuovo bando - -