Difesa | Mattarella riceve al Quirinale vertici e delegazione Aeronautica

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 98/mo anniversario di fondazione dell’militare, ha ricevuto questa mattina alil generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di stato maggiore, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo. Ne dà notizia un comunicato della Presidenza della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Difesa Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 98/mo anniversario di fondazione dell'Aeronautica militare, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di stato maggiore, ...... conservazione e smistamento dei vaccini a Pratica di Mare', ha scritto Sergionel ... In un messaggio inviato a questi 'uomini e donne', il ministro dellaLorenzo Guerini ha elogiato l'...Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 98/mo anniversario di fondazione dell'Aeronautica militare, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il g ...Martedì le celebrazioni ufficiali con l'immancabile spettacolo delle pattuglie acrobatiche che già da questa mattina hanno solcato i cieli ...