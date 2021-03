Democracy take away | il prof Natalizia spiega la dottrina Biden

(Di lunedì 29 marzo 2021) È almeno un decennio che l’ordine internazionale a guida americana (o “liberale”) viene descritto come in crisi per via di una redistribuzione del potere favorevole ad alcune potenze revisioniste. L’amministrazione Obama parlò dell’esistenza di potenze “in ascesa” nei suoi documenti strategici. Molto più crudamente quella Trump le definì potenze “revisioniste”. Nel primo documento strategico dell’amministrazionesi parla dell’esistenza “competitor strategici”. In tutti e tre i casi l’etichetta era pensata per descrivere principalmente la postura assunta dalla Repubblica Popolare Cinese e dalla Federazione Russa. Tra le possibili soluzioni che una potenza egemonica come gli Stati Uniti possono adottare per evitare che la “crisi” si trasformi in “superamento” dell’ordine da essa edificato e guidato figura la possibilità del retrenchment, ovvero il taglio di alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Democracy take

Formiche.net

... defence , development " escludendone una quarta " ovvero. Al mutamento retorico corrispose anche quello nell'approccio strategico, con particolare riguardo alle politiche realizzate in ...... speech, thought, and opinion, the exercising of which is part and parcel of the fullness ofand its values, from which Italy and the EUinspiration," the said the statement. China ...La promozione democratica all'estero da parte degli Stati Uniti ha avuto alterne fortune, da Truman a Trump. Con Biden la difesa della democrazia dall'autoritarismo di Russia, Cina e Iran assume una c ...