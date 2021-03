Demetra Aesthetica | dal Regno Unito all’Italia la mostra itinerante di Daniele Bongiovanni

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il progetto, incentrato sulle tematiche chiave della sua pittura, verrà presentato nell’ambito di un programma di ricerca del Dipartimento di Arte, Design e Architettura della University of Huddersfield «Le tonalità cromatiche, come quelle musicali, hanno un’essenza sottile, danno emozioni più sottili, inesprimibili a parole» afferma Vasilij Kandinskij, trattando le proprietà espressive dei colori all’interno dell’opera “Lo spirituale nell’arte” (1910). All’arte è affidato il compito di rendere visibile l’invisibile, di suggerire ed evocare l’ineffabile essenza del reale, che non può essere spiegata con il solo ausilio della ragione. Ancora oggi, di fronte a una realtà sfuggente e cangiante, il pittorecerca di raccontare la sua percezione del presente. “” è l’enigmatico ...