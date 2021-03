Decreto Sostegno 2021, domanda dal 30 marzo: cosa c’è da sapere (Di lunedì 29 marzo 2021) Decreto Sostegno 2021, via alle domande dal 30 marzo. L’Agenzia delle Entrate spiega che viene riconosciuto “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.La domanda può essere presentata fino al 28 maggio 2021. A chi spetta Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per definire gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021), via alle domande dal 30. L’Agenzia delle Entrate spiega che viene riconosciuto “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.Lapuò essere presentata fino al 28 maggio. A chi spetta Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per definire gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta ...

