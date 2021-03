Decreto Sostegni | Ferretti | provvedimento positivo ma la partita si vince con le vaccinazioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – È un giudizio tutto sommatoquello espresso dall’economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andrea, nella sua analisi sulvarato dal Governo Draghi.in particolare traccia una linea tra gli aspetti positivi e quelli meno connti della misura che conta di indennizzare il sistema economico italiano per le perdite subite durante la pandemia. Tra i punti di forza individuati c’è quello dei tempi. “Verosimilmente già dall’8 aprile i pagamenti previsti nelarriveranno sui conti correnti di imprese e professionisti – ha sottolineato– Questo in una situazione di estrema emergenza come è quella attuale mi appare un fatto fondamentale per non far collassare il nostro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Chi ne ha diritto I requisiti " come spiega una agenzia di Adnkronos - sono: avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021 (entrata in vigore del); aver avuto ricavi o compensi non ...Inoltre il Governo, per scongiurare la chiusura definitiva - che potrebbe tradursi in quasi duecento serrande abbassate per sempre nei nostri territori - deve prevedere nel prossimo...Dall'inizio della pandemia, su richiesta del precedente governo, il ricorso al maggior deficit (reso possibile dalla sospensione dei vincoli di bilancio europei) ha comportato nel totale stanziamenti ...La Giunta provinciale conferma l’intenzione di riservare una grande attenzione ai problemi delle categorie economiche: lo ha ribadito il presidente Maurizio Fugatti lunedì mattina Trento – In due inco ...