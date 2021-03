Deathloop avrà del materiale narrativo esclusivo per il personaggio di Julianna

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) Originariamente previsto per il lancio su PS5,di Arkane Studios è in arrivo a maggio e presenterà un'esperienza unica che piegherà il tempo. La storia vede l'assassino Colt Vahn in viaggio verso Blackreef per eliminare otto bersagli, il che è necessario per rompere il loop temporale infinito dell'isola. In una nuova intervista con Game Informer, il narrative designer di Arkane Lyon, Bennett Smith, ha parlato un po' di più deldie del suo ruolo all'interno diè ilche si opporrà Colt e ha il compito di proteggere il loop temporale. Ma c'è qualcosa di più in lei. Bennett nota chevuole che Colt diventi migliore per rendere la sua esperienza di cacciarlo molto più divertente. Leggi altro...