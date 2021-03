Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 30 marzo 2021: Can deruba Sanem (Di lunedì 29 marzo 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 30 marzo 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e nelle anticipazioni Can imbroglia Sanem, rubandole il vecchio anello di fidazamento. Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 30 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e nelle anticipazioni Can deruba la sua vecchia fidanzata di un cimelio a cui tiene ancora moltissimo. Can, durante la festa organizzata da Deren, ha notato che Sanem porta con sè ancora il vecchio anello di fidanzamento che lui le aveva regalato un anno prima, quando ancora pensavano che sarebbero riusciti a coronare il sogno d'amore con un matrimonio. Lo porta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021)- Le ali deltorna martedì 30con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e nelleCan imbroglia, rubandole il vecchio anello di fidazamento.- Le ali deltorna martedì 30su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e nelleCanla sua vecchia fidanzata di un cimelio a cui tiene ancora moltissimo. Can, durante la festa organizzata da Deren, ha notato cheporta con sè ancora il vecchio anello di fidanzamento che lui le aveva regalato un anno prima, quando ancora pensavano che sarebbero riusciti a coronare ild'amore con un matrimonio. Lo porta ...

