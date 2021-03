Daydreamer, anticipazioni 30 marzo: Sanem cerca insistentemente la collana (Di lunedì 29 marzo 2021) Sanem farà impazzire tutti a Daydreamer. La ragazza, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda domani 30 marzo, non appena si renderà conto di non avere più la collana con l'anello, inizierà a cercarla insistentemente provocando l'insofferenza dell'intera squadra impegnata nella creazione del marchio per le creme. Nel frattempo, Can che è il responsabile della scomparsa della collana, si divertirà a stuzzicarla chiedendole più di una volta se stia cercando qualcosa che ha perso. Daydreamer, spoiler 30 marzo: Sanem inizia a cercare la collana in modo compulsivo Le anticipazioni Daydreamer inerenti ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021)farà impazzire tutti a. La ragazza, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 30, non appena si renderà conto di non avere più lacon l'anello, inizierà arlaprovocando l'insofferenza dell'intera squadra impegnata nella creazione del marchio per le creme. Nel frattempo, Can che è il responsabile della scomparsa della, si divertirà a stuzzicarla chiedendole più di una volta se stiando qualcosa che ha perso., spoiler 30inizia are lain modo compulsivo Leinerenti ...

Advertising

redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily #anticipazioni Cosa succede la prossima settimana? Ecco le #trame - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 30 marzo 2021: Can deruba Sanem - zazoomblog : Daydreamer Le Ali del Sogno: Anticipazioni 29 Marzo – 2 Aprile - #Daydreamer #Sogno: #Anticipazioni - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 30 marzo: Yigit smascherato da Can! - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 29 marzo: Leyla si scusa con Can -