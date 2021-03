Daydreamer, anticipazioni 29 marzo-2 aprile: problemi sul lavoro per Sanem ed Emre (Di lunedì 29 marzo 2021) Sanem e Emre - Daydreamer Situazioni lavorative in bilico a Daydreamer – Le Ali del Sogno. Nelle puntate della telenovela turca in onda da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile 2021, Sanem (Demet Ozdemir) non riuscirà infatti a concentrarsi sul lancio delle sue creme perché Can (Can Yaman), durante il sonno, le porterà via la sua collana e non avrà altro pensiero in testa se non quello di ritrovarla. Un turbamento analogo coinvolgerà anche Emre (Birand Tunca), totalmente insoddisfatto del suo impiego nella concessionaria di automobili. Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni lunedì 29 marzo 2021 Deren organizza un grande party per inaugurare la società e a fine serata ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021)Situazioni lavorative in bilico a– Le Ali del Sogno. Nelle puntate della telenovela turca in onda da lunedì 29a venerdì 22021,(Demet Ozdemir) non riuscirà infatti a concentrarsi sul lancio delle sue creme perché Can (Can Yaman), durante il sonno, le porterà via la sua collana e non avrà altro pensiero in testa se non quello di ritrovarla. Un turbamento analogo coinvolgerà anche(Birand Tunca), totalmente insoddisfatto del suo impiego nella concessionaria di automobili. Ecco lelunedì 292021 Deren organizza un grande party per inaugurare la società e a fine serata ...

Advertising

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 30 marzo: Yigit smascherato da Can! - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 29 marzo: Leyla si scusa con Can - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 29 marzo - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 29 marzo: Can scopre segreto di Sanem -