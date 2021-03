Dall’Arabia Saudita a Dubai, fino al Bahrein: ecco tutti i viaggi di Matteo Renzi (Di lunedì 29 marzo 2021) 53.324,7 chilometri percorsi, 9 voli di cui 8 intercontinentali, 4 diversi Paesi visitati in poco più di due mesi del 2021. Più che senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi è ormai un globe-trotter. Le trasferte internazionali dell’ex presidente del Consiglio sono state accompagnate da numerose polemiche, soprattutto per i potenti a cui ha stretto le mani. Ma vediamole nel dettaglio: 1. L’Arabia Saudita viaggio del 26 gennaio, Roma-Riad e ritorno con un jet privato. Mentre in Italia si apriva una crisi di governo che lui stesso aveva innescato, il leader di Italia Viva Matteo Renzi era in Arabia Saudita per partecipare alla quarta edizione della conferenza ‘Future Investment Initiative‘ (FII), nota anche come la ‘Davos del deserto’. Molto discussa la frase detta ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) 53.324,7 chilometri percorsi, 9 voli di cui 8 intercontinentali, 4 diversi Paesi visitati in poco più di due mesi del 2021. Più che senatore e leader di Italia Viva,è ormai un globe-trotter. Le trasferte internazionali dell’ex presidente del Consiglio sono state accompagnate da numerose polemiche, soprattutto per i potenti a cui ha stretto le mani. Ma vediamole nel dettaglio: 1. L’Arabiao del 26 gennaio, Roma-Riad e ritorno con un jet privato. Mentre in Italia si apriva una crisi di governo che lui stesso aveva innescato, il leader di Italia Vivaera in Arabiaper partecipare alla quarta edizione della conferenza ‘Future Investment Initiative‘ (FII), nota anche come la ‘Davos del deserto’. Molto discussa la frase detta ...

