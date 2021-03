Dalla Spagna: Kroos potrebbe dire addio alla Nazionale tedesca dopo gli Europei (Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista Toni Kroos starebbe valutando l’ipotesi di dire addio alla Germania dopo l’Europeo della prossima estate. Una decisione già quasi definitiva, quella del classe ’90, almeno a detta del quotidiano spagnolo. Kroos dal 2010 veste la maglia della Nazionale, vantando 101 presenze, con 17 gol. Ha vinto il Mondiale 2014 e ha ottenuto ben 3 terzi posti a tornei internazionali, uno ai Mondiali 2010 in Sudafrica e altri due agli Europei del 2012 e del 2016. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista Tonistarebbe valutando l’ipotesi diGermanial’Europeo della prossima estate. Una decisione già quasi definitiva, quella del classe ’90, almeno a detta del quotidiano spagnolo.dal 2010 veste la maglia della, vantando 101 presenze, con 17 gol. Ha vinto il Mondiale 2014 e ha ottenuto ben 3 terzi posti a tornei internazionali, uno ai Mondiali 2010 in Sudafrica e altri due aglidel 2012 e del 2016. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

