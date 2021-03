Dalla Calabria alla Sicilia per un vaccino: la storia di Mattia, malato di Parkinson. La moglie: «Surreale, siamo disposti a pagarlo ma fatecelo a casa» (Di lunedì 29 marzo 2021) «Confermato l’appuntamento per la prima dose del vaccino Covid-19 in data 5 aprile 2021 presso l’ospedale Busacca a Scicli nella fascia oraria 13-14». A ricevere questo messaggio «che grida vendetta» è Mattia Sottile, 70 anni, malato di Parkinson da più di 20 anni, invalido al 100 per cento con accompagnamento e legge 104, dopo essersi prenotato tramite il numero verde. Fin qui nulla di strano se non fosse che Mattia abita a Cosenza e che il giorno di Pasquetta, secondo il messaggio ricevuto, dovrebbe viaggiare Dalla Calabria alla Sicilia, nel cuore di Ragusa per sottoporsi alla somministrazione di Pfizer. Oltre 6 ore di viaggio in auto, più di 400 km. Senza parlare poi della situazione dei mezzi ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) «Confermato l’appuntamento per la prima dose delCovid-19 in data 5 aprile 2021 presso l’ospedale Busacca a Scicli nella fascia oraria 13-14». A ricevere questo messaggio «che grida vendetta» èSottile, 70 anni,dida più di 20 anni, invalido al 100 per cento con accompagnamento e legge 104, dopo essersi prenotato tramite il numero verde. Fin qui nulla di strano se non fosse cheabita a Cosenza e che il giorno di Pasquetta, secondo il messaggio ricevuto, dovrebbe viaggiare, nel cuore di Ragusa per sottoporsisomministrazione di Pfizer. Oltre 6 ore di viaggio in auto, più di 400 km. Senza parlare poi della situazione dei mezzi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Calabria Il governo si ricordi degli insegnanti precari Moltissime segnalazioni ci giungono evidenziando, per esempio, che, per raggiungere dalla Calabria alla Toscana le sedi di servizio e viceversa, si spendono in a / r fino a 160 di biglietto del ...

Coronavirus, al Gom di Reggio muoiono due uomini di 79 e 87 anni La Direzione aziendale del Gom 'Bianchi Melacrino Morelli' di Reggio Calabria ha comunicato che, nella giornata di ieri, si sono registrati due decessi , di cui uno in ...e 2 trasferimenti dalla stessa ...

Il miglior "panino sanizzo" direttamente dalla Calabria al Rione Monti: Mi'Ndujo ha aperto il quarto locale RomaToday I nuovi colori delle regioni, da oggi Tutte le altre regioni manterranno il colore della settimana precedente e non ci saranno regioni in zona gialla: in base agli ultimi decreti emanati dal presidente del Consiglio, infatti, le regioni l ...

'Ndrangheta: usura ed estorsioni, 13 arresti nel crotonese I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Dda nei confronti di 13 presunti appartenenti alla 'nd ...

