Da poco mamma, l’ex UeD mostra i segni sul corpo: “Pancia, cellulite e smagliature” (Di lunedì 29 marzo 2021) “cellulite, smagliature, Pancia e ancora 10 kg in più…”. Lo aveva promesso ai suoi fan e allora “Eccomi qua”: la ex protagonista di Uomini e Donne, che ha da poco partorito il suo secondogenito, non ha paura di mostrare i segni rimasti sul corpo e così, a 21 giorni esatti da quando ha dato alla luce il piccolo Tommaso si riprende in mutande e reggiseno. Poi scherza sul fatto che la “panza c’è, e pure parecchia” e poco dopo annuncia: “Vedremo un po’ come succede a questo fisico”. Lei è la bella Giorgia Lucini, ex tronista di UeD e mamma bis dallo scorso 8 marzo. Era stato il suo compagno Federico e già papà del loro primogenito Riccardo a dare il lieto annuncio tra le Storie di Instagram.



