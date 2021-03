"Da pochi mesi ad anni". Ecco nuovi studi sulla durata degli anticorpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Ferro Diversi studi appena pubblicati mostrano la variabilità degli anticorpi in ognuno di noi. I fattori determinanti sono due: il ruolo delle cellute T (di lunga memoria) e la gravità della malattia contratta. Da pochi giorni a decenni: è questo il nuovo responso degli scienziati sulla durata degli anticorpi a seguito dell'infezione causata dal Covid-19. Cosa dice lo studio Quando si dice "ogni giorno esce uno studio diverso" è proprio vero ma non deve essere visto come qualcosa di negativo: il virus Sars-Cov-2 fino ad un anno fa non esisteva, è normale che ci siano nuove evidenze e scoperte da parte degli addetti ai lavori. Noi, con loro, stiamo imparando ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Ferro Diversiappena pubblicati mostrano la variabilitàin ognuno di noi. I fattori determinanti sono due: il ruolo delle cellute T (di lunga memoria) e la gravità della malattia contratta. Dagiorni a decenni: è questo il nuovo responsoscienziatia seguito dell'infezione causata dal Covid-19. Cosa dice loo Quando si dice "ogni giorno esce unoo diverso" è proprio vero ma non deve essere visto come qualcosa di negativo: il virus Sars-Cov-2 fino ad un anno fa non esisteva, è normale che ci siano nuove evidenze e scoperte da parteaddetti ai lavori. Noi, con loro, stiamo imparando ...

