Curcio (Protezione civile) all’hub vaccinale di Genova: “Siamo in guerra, servono norme da guerra” – Video (Di lunedì 29 marzo 2021) “Noi Siamo in guerra. servono norme da guerra. E mi pare che qui lo si stia facendo, a cominciare dall’impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l’operatività degli infermieri e tante altre cose fatte e recepite per favorire sia la parte tecnica che politica”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale Francesco Curcio oggi a Genova. “Fateci vedere cosa sapete fare – ha concluso – così che noi posSiamo trasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Noiinda. E mi pare che qui lo si stia facendo, a cominciare dall’impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l’operatività degli infermieri e tante altre cose fatte e recepite per favorire sia la parte tecnica che politica”. Lo ha detto il capo dellanazionale Francescooggi a. “Fateci vedere cosa sapete fare – ha concluso – così che noi postrasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ciropellegrino : Il capo della Protezione Civile deve essere civile anche nell'uso delle parole. Dire «siamo in guerra, servono norm… - fanpage : 'Siamo in guerra' Il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio stato chiaro al riguardo. - RosPalumbo71 : RT @fanpage: 'Siamo in guerra' Il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio stato chiaro al riguardo. https://t… - il_piccolo : La situazione della pandemia in Italia impone misure drastiche. E, non a caso, il capo della Protezione civile Fabr… - MarioGuglielmi : Vaccinazioni in Liguria, Curcio, capo della Protezione Civile: “I numeri devono aiutarci per capire come procedere” -