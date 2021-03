Cucina italiana e tatuaggi | arrestato latitante della ‘ndrangheta ‘scoperto’ su YouTube

(Di lunedì 29 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – È arrivato stamane all’aeroporto di Milano Malpensa da Santo Domingo, scortato dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, il latitante di ‘ndrangheta Marc Biart Feren Claude, tratto in arresto dalla polizia dopo lo sbarco. L’operazione è frutto del progetto Interpol cooperation against ndrangheta (I-Can) promosso dalla Direzione centrale della polizia criminale, guidata dal prefetto Vittorio Rizzi, insieme ad Interpol.

A Boca Chica aveva però creato, insieme alla moglie, un sito disu YouTube, dove venivano postati numerosi video di ricette in cui era presente un uomo, mai ripreso in volto. L'amore ...A Boca Chica aveva però creato, insieme alla moglie, un sito disu YouTube , dove venivano postati numerosi video di ricette in cui era presente un uomo, mai ripreso in volto. L'amore ...(LaPresse) È sbarcato all’aeroporto di Milano Malpensa da Santo Domingo, scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il latitante di ...Proprio la cautela hanno permesso a Marc Feren Claude Biart, 53enne latitante di passare inosservato per 5 anni. Da quando cioè era scappato dall’Italia a Santo Domingo per evitare la custodia cautela ...