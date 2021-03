Crolla palazzina nel centro storico di Favara (Agrigento)

Advertising

ag_notizie : Crolla palazzina disabitata nel cuore antico di Favara: evacuata l'abitazione prospicente - corriereag : Favara, crolla vecchia palazzina nel centro storico - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAgrigentino con i tuo… - SiciliaReporter : Favara, crolla una palazzina nel centro storico: nessun ferito - WHEA63 : RT @ag_notizie: Crolla palazzina disabitata nel centro storico, tanta paura ma nessun ferito - ag_notizie : Crolla palazzina disabitata nel centro storico, tanta paura ma nessun ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla palazzina

Un'intera parete di una una vecchia e fatiscentedisabitata, è crollata nella serata di domenica, in via Pirandello, nel centro storico di Favara. Il cedimento non ha provocato né danni ad altri immobili o a cose, né feriti anche perchè la ...Paura ieri sera nel centro storico di Favara per il crollo di una casa disabitata. E' successo in via Pirandello nel centro storico di Favara . Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che per ...Poco prima delle ore 22:00 di ieri sera il silenzio del quasi deserto quartiere “Grotta” di Favara è stato interrotto dal boato provocato dal crollo del prospetto murario di una palazzina che si affac ...Una vecchia e fatiscente palazzina disabitata, è crollata nella serata di domenica, in via Pirandello, nel centro storico di Favara. Per fortuna a parte la paura del vicinato, non si sono registrati d ...