Cristiano Ronaldo al Real Madrid: la posizione di Florentino Perez (Di lunedì 29 marzo 2021) Ronaldo Real Madrid, colpo di scena: la posizione del presidente Florentino Perez sull'eventuale ritorno del portoghese Secondo quanto riportato da Tuttosport, la linea in casa Real Madrid sarebbe chiara sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo: il presidente Florentino Perez, infatti, non sarebbe entusiasta dinanzi ad una simile prospettiva dopo aver incassato un durissimo colpo nel 2018 con il suo addio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La dirigenza spagnola è orientata a puntare su obiettivi assai più giovani come Haaland e Mbappé, accantonando l'idea di riportare Ronaldo a Madrid.

