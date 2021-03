Cremona | nell’ospedale dove si sperimentano le dosi del vaccino italiano Reithera | “Ecco come funzionano i test” I volontari | “Massima fiducia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’ospedale Maggiore diè uno dei centri designati per portare avanti la sperimentazione deldi. “Solo dopo aver sperimentato ilsu tre gruppi di persone diverse, avremo un’idea dell’efficacia del farmaco contro il Covid-19. In totale saranno arruolati circa 900 pazienti in una trentina di centri in tutta Italia”, ha dichiarato il dottor Angelo Pan dell’ospedale Maggiore di. “Le motivazioni sono di natura umana, esistenziale e politica perché bisogna superare presto questa fase terribile e bisogna farlo attraverso i vaccini. Quindigesto civico ho deciso di propormicavia. Honella scienza e nel comitato tecnico scientifico”, ha spiegato la signora Stella subito dopo ...