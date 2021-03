Covid | Zingaretti | ‘personale sanitario deve essere vaccinato | sì a legge’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Io penso che il personaledebbatutto. Queste figure devono salvare non diventare un rischio o peggioil vettore che produce il male. Bisognerebbe arrivare ad una legge in cui, soprattutto in una pandemia come questa, il personalesia”. Lo dice il governatore del Lazio Nicola, ai microfoni di Radio Rai 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.