Covid: Zaia a governo, chiarezza su forniture, verificare disponibilità vaccini su mercato (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – chiarezza sulla fornitura dei vaccini e verifica della disponibilità delle dosi sul mercato. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos da alcuni partecipanti alla call, la richiesta del governatore Luca Zaia al governo, nel corso della riunione sul piano vaccinale. Quando il presidente veneto ha preso la parola, il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice. Dopo un breve intervento in cui aveva esortato le Regioni a procedere unite: se andremo avanti insieme ce la faremo, la sintesi del breve intervento del presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) –sulla fornitura deie verifica delladelle dosi sul. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos da alcuni partecipanti alla call, la richiesta del governatore Lucaal, nel corso della riunione sul piano vaccinale. Quando il presidente veneto ha preso la parola, il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice. Dopo un breve intervento in cui aveva esortato le Regioni a procedere unite: se andremo avanti insieme ce la faremo, la sintesi del breve intervento del presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Zaia a governo, chiarezza su forniture, verificare disponibilità vaccini su mercato... - lucafaccio : Luca Zaia replica a Katia Ricciarelli: “Capisco lo sfogo, ma aspetti il suo turno per il vaccino Covid”… - lucafaccio : RT @FQMagazineit: Luca Zaia replica a Katia Ricciarelli: “Capisco lo sfogo, ma aspetti il suo turno per il vaccino Covid” - Italia_Notizie : Luca Zaia replica a Katia Ricciarelli: “Capisco lo sfogo, ma aspetti il suo turno per il vaccino Covid” - infoitinterno : Covid, Zaia: 'In Veneto sbloccate 22 mila dosi di Astrazeneca, ma sono le ultime: vaccini finiti' -